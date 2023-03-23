В Уфе завершились съемки фильма «Двойник»

Уфимский детектив безуспешно расследует убийство своей жены. Историю поисков преступника в своей дебютной киноленте покажет уфимский режиссёр Артем Ноговицын. Его короткометражный фильм носит название «Двойник». Съемки картины стали возможны благодаря победе к кинолаборатории «Молодое кино Башкортостана».

Это кадры из короткометражного фильма «Двойник». По сценарию, детектив расследует убийство своей жены, свидетелем которого он стал. Но после удара по голове он потерял память. Единственная зацепка – силуэт в отражении зеркала, который становится для него наваждением. Съемки проходили в столице республики. Для режиссёра Артема Ноговицына – это первая работа.

Для многих кажется, что снимать кино очень легко. Но на самом деле это просто огромная машина, которая зависит от мелких винтиков. И каждый, кто вкладывает свою душу, свои усилия в это, создает это кино. Артём Наговицын, режиссёр

Другое измерение – именно так описали свои ощущения актеры. По их словам, сюжет фильма «Двойник» захватывающий и очень интересный. И с легкостью составит конкуренцию голливудскому фильму «Город грехов».

Один очень хороший знакомый попросил скинуть меня резюме. Я отправил, меня пригласили. И буквально на следующий день меня пригласили. На следующий день мы начали снимать кино. Очень интересный фильм. Это современный детектив, в жанре нуар. Для себя я открыл совершенно новые ощущения. Оказывается, интересно заниматься актерством. Владимир Хурас, актёр

Чтобы показать зрителю интересное и качественное кино, нужно придумать оригинальный сценарий. Найти идею для фильма и воплотить её через сюжет – всё это работа сценариста.

Мы два месяца разрабатывали сценарий тщательно вместе с кураторами. Спасибо им. Они нам очень сильно помогли. И сейчас у нас уже крайняя смена. Все хорошо прошло. Все смены были классными. И мы надеемся в таком же темпе весело и задорно доснять фильм. Динара Абдрашитова, автор сценария, второй режиссёр проекта

В ноябре прошлого года в республике прошел конкурс проектов «Молодое кино Башкортостана». Его основной целью было поддержать творческую молодежь республики. Три проекта стали победителями питчинга, в том числе работа авторов «Двойника».

Помогла киностудия «Башкортостан». Нам помог союз кинематографистов РБ, а также «Уралмофи-парк», в лице директора Тимура Абдуллина. Рента камера. Без которых мы, наверное, не справились бы и не смогли бы снять этот проект. Дальше мы заходим в монтажно-тонировочный период. Алина Шакирова, руководитель молодёжного центра Союза кинематографистов Республики Башкортостан