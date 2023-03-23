В Уфе завершились съемки фильма «Двойник»

Уфимский детектив безуспешно расследует убийство своей жены. Историю поисков преступника в своей дебютной киноленте покажет уфимский режиссёр Артем Ноговицын. Его короткометражный фильм носит название «Двойник». Съемки картины стали возможны благодаря победе к кинолаборатории «Молодое кино Башкортостана».
Это кадры из короткометражного фильма «Двойник». По сценарию, детектив расследует убийство своей жены, свидетелем которого он стал. Но после удара по голове он потерял память. Единственная зацепка – силуэт в отражении зеркала, который становится для него наваждением. Съемки проходили в столице республики. Для режиссёра Артема Ноговицына – это первая работа.
Другое измерение – именно так описали свои ощущения актеры. По их словам, сюжет фильма «Двойник» захватывающий и очень интересный. И с легкостью составит конкуренцию голливудскому фильму «Город грехов».
Чтобы показать зрителю интересное и качественное кино, нужно придумать оригинальный сценарий. Найти идею для фильма и воплотить её через сюжет – всё это работа сценариста.
В ноябре прошлого года в республике прошел конкурс проектов «Молодое кино Башкортостана». Его основной целью было поддержать творческую молодежь республики. Три проекта стали победителями питчинга, в том числе работа авторов «Двойника».
По словам создателей фильма, «Двойник» – это своего рода аллегория на диалог с самим собой. Сможет ли детектив найти преступника и понять, где ложь, а где истина – зрители смогут уже в июне. Премьера состоится в кинотеатре «Родина».