В Башкирии мужчина избил знакомого до смерти за то, что тот сжёг его вещи

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел дело в отношении 39-летнего жителя Учалинского района. Мужчина до смерти забил знакомого.
Конфликт между товарищами произошёл во время застолья. Мужчине не понравилось, что собутыльник сжёг его вещи. Он напал на оппонента с кулаками и забил до смерти. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Свою вину мужчина признал, однако отметил, что убивать товарища не планировал. Он не осознавал, что от его действий могут наступить такие последствия.
Мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.