В Башкирии мужчина избил знакомого до смерти за то, что тот сжёг его вещи

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел дело в отношении 39-летнего жителя Учалинского района. Мужчина до смерти забил знакомого.

Конфликт между товарищами произошёл во время застолья. Мужчине не понравилось, что собутыльник сжёг его вещи. Он напал на оппонента с кулаками и забил до смерти. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Свою вину мужчина признал, однако отметил, что убивать товарища не планировал. Он не осознавал, что от его действий могут наступить такие последствия.