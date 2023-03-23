В Башкирии выясняют обстоятельства гибели утонувшего ребенка

В деревне Мечетлинского района произошла трагедия. В луже утонула четырехлетняя девочка. Ребенок гулял без присмотра взрослых. Об этом сообщили в Следственном комитете и МЧС по Башкирии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ребенок захлебнулся в луже, когда играл со старшими детьми. Девочка упала в лужу и не смогла из нее выбраться. Родители в это время находились дома.