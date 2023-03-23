В Уфе запустили первую в ПФО лабораторию испытаний продукции легпрома

В Уфе заработает первая в ПФО лаборатория, которая проводит полное испытание продукции легкой промышленности. Исследования будут проходить в Центре стандартизации и метрологии региона. Оборудование уже на месте. Сегодня центр посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель федерального Росстандарта Антон Шалаев. Они оценили лабораторные мощности и наметили дальнейшие шаги в работе.

Некачественная ткань может нанести вред здоровью, и поэтому материалы, из которых шьется одежда, должны соответствовать всем требованиям и нормам. Особенно они строгие для детской одежды. Проверять ткань будут в специальной лаборатории продукции легкой промышленности, где появилось все необходимое для этого оборудование.

Воздухопроницаемость, прочность, крепление пуговиц и фурнитуры. Параметров, по которым будет выдаваться заключение, множество. С будущей лабораторией сегодня ознакомились Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель федерального Росстандарта Антон Шалаев. В последние годы республиканские власти уделяют особое внимание развитию легкой промышленности. Предприятия получают поддержку и субсидии. Ранее производителям приходилось возить материал для проверки в другие регионы, даже в Москву. Теперь такая лаборатория есть и в Уфе.

Мы на протяжении нескольких лет активно развиваем лёгкую промышленность. В том числе пошив спецодежды, школьной формы и других изделий. При этом руководители предприятий неоднократно поднимали вопрос испытаний и сертификации производимых товаров. У нас не было своей испытательной площадки, и для проверок продукции промышленники были вынуждены ездить в Москву или Екатеринбург. Поэтому мы с Антоном Павловичем Шалаевым обсудили этот вопрос. Он дал поручение нашему ЦСМ, который подготовил такую испытательную площадку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Центр в полной мере выполняет все составляющие работ в области качества. В этом заинтересованы и предприятия, и органы власти, и сами жители. Ведь наряду с возможностями по сертификации появление новой испытательной площадки позволяет предприятиям быстро провести испытания и при необходимости скорректировать технологию производства. Точность измерений, метрологическое обеспечение эталонной базы, и, конечно, деятельный коллектив – всё это есть в республике. Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Радий Хабиров и Антон Шалаев также ознакомились с работой и других отделов центра. Здесь функционируют более десятка исследовательских и испытательных лабораторий. И каждый сотрудник стоит на страже безопасности и качества жизни людей. Исправность должна быть в измерительных, счетных, контрольных приборах. Ведь от их корректной работы зависит многое.

К слову, центр постоянно работает над усовершенствованием взаимоотношений с заказчиками. 3,5 тысячи юридических и 1,5 тысячи физических лиц – постоянные клиенты. И не только из Башкортостана. Ежегодно проверку проходят более 300 тысяч измерительных приборов.

Что касается работы новой лаборатории испытаний продукции легкой промышленности, то она существенно облегчит работу предприятий и поможет в различных спорных моментах с поставщиками. В особенности тем, кто шьет защитную и спецодежду. Многие предприятия уже успели оценить господдержку со стороны республики.