В Башкирии на строительство поликлиники в Нагаево выделят дополнительно 114,5 млн рублей

Для строительства поликлиники в Нагаево могут выделить дополнительно 114,5 млн рублей. На официальном сайте госзакупок появился еще один тендер, который относится к строительству медицинского учреждения.
Согласно доступной информации, для поликлиники закупят медицинское и газовое оборудование, в том числе комплекс рентгеновской диагностики, два лазерных хирургических аппарата, видеоэндоскопическую систему, ультразвуковой сканер и другое необходимое оборудование. Подрядчика определят 3 апреля.
Ранее стало известно, что медицинское учреждение составит 5 тысяч квадратных метров. В поликлинике для детей и взрослых будет три этажа. Лечебное заведение рассчитано на 320 посещений. Открытие планируется в конце 2023 года.