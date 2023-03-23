В Башкирии на строительство поликлиники в Нагаево выделят дополнительно 114,5 млн рублей

Для строительства поликлиники в Нагаево могут выделить дополнительно 114,5 млн рублей. На официальном сайте госзакупок появился еще один тендер, который относится к строительству медицинского учреждения.

Согласно доступной информации, для поликлиники закупят медицинское и газовое оборудование, в том числе комплекс рентгеновской диагностики, два лазерных хирургических аппарата, видеоэндоскопическую систему, ультразвуковой сканер и другое необходимое оборудование. Подрядчика определят 3 апреля.