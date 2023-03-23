В Башкирии разработали технологию очистки почвы от нефтяных отходов

Башкирские ученые разработали технологию очистки и восстановления почвы от нефтяных отходов. Методика предполагает использование растений, что делает процесс более безопасным и экономичным. Самое главное, что после такой фильтрации землю можно будет вновь использовать для возделывания. Проект Уфимского университета науки и технологий получил поддержку Российского научного фонда. Сейчас специалисты готовятся выйти за пределы лабораторных исследований в полевые условия.
В ходе лабораторных исследований ученые делают, казалось бы, несовместимые вещи. В орошенную нефтью почву сажают семена подсолнуха и пытаются добиться их максимальных всходов. Главная задача – создать такие условия, чтобы растения впитали в себя сконцентрированные в земле вредные вещества. Для этого в грунт добавляют специальные препараты на основе бактерий – нефтедеструкторы и стимуляторы роста.
Методика очистки грунта или воздуха от вредных веществ с помощью растений называется фиторемедиацией. Ученые Уфимского университета науки и технологий подсчитали, что такая биотехнология не просто эффективна, но и безопасна для окружающей среды, а также гораздо дешевле в сравнении с нынешними методами рекультивации почвы.
Все экспериментальные образцы выращиваются на специальных световых площадках, где для них создаются максимально комфортные условия. В каждом таком горшочке – комбинация препаратов в различных соотношениях. Они пробудут здесь 2-3 месяца, после чего ученые будут сравнивать их с контрольными образцами.
Башкортостан – один из старейших нефтедобывающих регионов России. При этом добыча черного золота зачастую связана и с негативными последствиями. Из-за загрязнения экосистемы снижается и плодородие земли. Ученые намерены разработать целый фитоконвейер, когда в восстановлении почвы будут последовательно применяться различные виды растений.
Перспективное направление в сфере биотехнологий привлекает внимание и молодых умов. В исследованиях принимают участие и студенты. Инновационная технология биоремедиации получила поддержку Российского научного фонда. На исследования выделили федеральный грант. Летом ученые рассчитывают выйти за пределы лабораторий и провести испытания методики в полевых условиях.