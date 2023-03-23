В Башкирии разработали технологию очистки почвы от нефтяных отходов

Башкирские ученые разработали технологию очистки и восстановления почвы от нефтяных отходов. Методика предполагает использование растений, что делает процесс более безопасным и экономичным. Самое главное, что после такой фильтрации землю можно будет вновь использовать для возделывания. Проект Уфимского университета науки и технологий получил поддержку Российского научного фонда. Сейчас специалисты готовятся выйти за пределы лабораторных исследований в полевые условия.

В ходе лабораторных исследований ученые делают, казалось бы, несовместимые вещи. В орошенную нефтью почву сажают семена подсолнуха и пытаются добиться их максимальных всходов. Главная задача – создать такие условия, чтобы растения впитали в себя сконцентрированные в земле вредные вещества. Для этого в грунт добавляют специальные препараты на основе бактерий – нефтедеструкторы и стимуляторы роста.

Мы в почву добавляем нефтедеструкторы, они разлагают нефть, и все остается в почве. Необходимо из их почвы извлечь, накопить их в надземной части растения, а потом уже произвести утилизацию этого растения. Таким образом восстанавливается плодородие почвы. Рашит Фархутдинов, руководитель проекта, профессор кафедры биохимии и биотехнологии УУНиТ

Методика очистки грунта или воздуха от вредных веществ с помощью растений называется фиторемедиацией. Ученые Уфимского университета науки и технологий подсчитали, что такая биотехнология не просто эффективна, но и безопасна для окружающей среды, а также гораздо дешевле в сравнении с нынешними методами рекультивации почвы.

Все экспериментальные образцы выращиваются на специальных световых площадках, где для них создаются максимально комфортные условия. В каждом таком горшочке – комбинация препаратов в различных соотношениях. Они пробудут здесь 2-3 месяца, после чего ученые будут сравнивать их с контрольными образцами.

Башкортостан – один из старейших нефтедобывающих регионов России. При этом добыча черного золота зачастую связана и с негативными последствиями. Из-за загрязнения экосистемы снижается и плодородие земли. Ученые намерены разработать целый фитоконвейер, когда в восстановлении почвы будут последовательно применяться различные виды растений.

Подсолнечник отличается очень мощной корневой системой. Уже доказано, что он хороший гипераккумулятор, поэтому он позволит очень быстро вытянуть все остатки из почвы. После этого почва может быть обеднена азотом, поэтому следующий этап нашей разработки заключается в том, чтобы дополнительно усилить ее плодородие после очистки. Анна Григориади, доцент кафедры биохимии и биотехнологии УУНиТ