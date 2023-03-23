В Уфе врачи спасли пациента с редкой болезнью

Врачи городской больницы №13 и РКБ имени Куватова совместными усилиями смогли поставить диагноз больному. Подобное заболевание в республике не встречалось почти полвека, тем сложнее было определить, что стало причиной тяжелого состояния пациента. Паразитарная инфекция поражает внутренние органы – если своевременно не приступить к лечению, больного ждет смерть.

Маленькие организмы, которые медленно убивали своего носителя. 35-летний уфимец обратился в 13-ю больницу с анемическими жалобами. Врачи решают госпитализировать мужчину. Гематологи предполагали, что биологи в лаборатории обнаружат в анализах признаки лейкоза. Но картина, которая развернулась под микроскопом, поразила специалистов. Такого медики еще не видели. Тем временем состояние пациента ухудшается. К неизвестному пока заболеванию добавляется и ковид. Врачи 13-й больницы решают отправить биоматериал в лабораторию следующего уровня в РКБ. Между клетками крови обнаружили живых существ.

Врачи собирают консилиум. Среди специалистов – Любовь Демкина. Более полувека отдала лабораторной диагностике. Она сразу называет диагноз, в который многие коллеги не могли поверить, – «висцеральный лейшманиоз». Всемирной организацией здравоохранения заболевание уже много лет внесено в перечень забытых.