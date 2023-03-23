На ипподроме «Акбузат» в Уфе частично отключили отопление и электричество

Из-за
высоких счетов за коммуналку на ипподроме «Акбузат» решили частично отключить
электричество и отопление. Ограничение в основном коснулось манежа, где
проходят тренировки по современному пятиборью и конкуру. К решению проблемы
подключилось Министерство сельского хозяйства республики.
Воспитанники
уфимской школы пятиборья и конкура могут взять и олимпийскую высоту, но сейчас
столкнулись с непреодолимым препятствием. На любительском видео одного из
родителей увидеть спортсмена, да еще и лошадь практически нереально. Но именно
так занимаются конкуром в уфимском манеже с 10 марта из-за миллионных долгов
ипподрома.
Остановилась работа
всех служб, школ, госучреждение ушло на удаленку, дети занимаются в темноте.Ольга Данилова, главный тренер центра компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» по конкуру, мастер спорта международного класса по конному спорту
Сейчас
уже к новым реалиям подстроились. Вечерние занятия перенесли на утренние часы,
благо световой день увеличивается теперь
на такие драгоценные минуты.
Солнечная сторона
уходит после 15 часов, и здесь становятся сумерки и прыжковую тренировку уже не
проведешь. У лошадей хороший слух, но зрение похуже и препятствие сливается с
грунтом – лошадка может не перепрыгнуть и не допрыгнуть.Кристина Андриянова, тренер спортшколы по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан
Если
тренировочный процесс еще как-то можно подстроить, то соревновательный
календарь сорван. В минувшие выходные должны были состояться республиканские
состязания, но их пришлось отменить.
Мы вынуждены
перенести наш турнир по выездке, который должен был пройти в апреле. Перенести его
на более поздний срок, на май. И кроме того, огромная печаль, что нам
приходится переносить мастер-класс с Русиновой – это судья всероссийской
категории, она должна была приехать с 30 марта по 2 апреля проводить с нашими
спортсменами уроки.Эльвира Гатина, тренер сборной Республики Башкортостан по выездке
Вопрос
не только в электричестве, но и в отоплении – его тоже отключили.
Раньше было теплее,
но через 20 дней первенство России, и мы обязаны что-то делать. А как без
нагрузки?Алексей Довлатов, заслуженный тренер России по современному пятиборью
В
республиканской школе современного пятиборья разводят руками: они свои счета
оплачивают вовремя.
Школа рассчитывается
перед ипподромом за коммунальные услуги, и у меня долгов перед ипподромом нет. У
меня акты сверки все подписаны в ноль. Все счета, которые мне выставляются по
электричеству, теплу и водоснабжению, я оплачиваю вовремя.Станислав Новиков, директор спортшколы по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан
Дирекция
«Акбузата» решилась на частичное отключение электричества и отопления из-за
высоких счетов на оплату коммунальных услуг. Проблемы начались в конце прошлого
года. В январе 2023-го был выставлен счет на 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Мы разбираемся и
детализируем с сотрудниками соответствующих служб, это и электрические сети
Башкортостана, и республиканские электрические сети. Мы разбираемся в
проблематике, откуда она возникает. Наверняка есть какая-то недобросовестность
субабонентов, которые присоединены к нашим сетям, но отвечать приходится нашему предприятию.Дамир Исеев, директор центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»
Руководство
ипподрома обещает в ближайшие дни решить вопрос, и, может быть, вынужденный
перерыв не скажется на результатах спортсменов.