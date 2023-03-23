На ипподроме «Акбузат» в Уфе частично отключили отопление и электричество

Из-за высоких счетов за коммуналку на ипподроме «Акбузат» решили частично отключить электричество и отопление. Ограничение в основном коснулось манежа, где проходят тренировки по современному пятиборью и конкуру. К решению проблемы подключилось Министерство сельского хозяйства республики.

Воспитанники уфимской школы пятиборья и конкура могут взять и олимпийскую высоту, но сейчас столкнулись с непреодолимым препятствием. На любительском видео одного из родителей увидеть спортсмена, да еще и лошадь практически нереально. Но именно так занимаются конкуром в уфимском манеже с 10 марта из-за миллионных долгов ипподрома.

Остановилась работа всех служб, школ, госучреждение ушло на удаленку, дети занимаются в темноте. Ольга Данилова, главный тренер центра компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» по конкуру, мастер спорта международного класса по конному спорту

Сейчас уже к новым реалиям подстроились. Вечерние занятия перенесли на утренние часы, благо световой день увеличивается теперь на такие драгоценные минуты.

Солнечная сторона уходит после 15 часов, и здесь становятся сумерки и прыжковую тренировку уже не проведешь. У лошадей хороший слух, но зрение похуже и препятствие сливается с грунтом – лошадка может не перепрыгнуть и не допрыгнуть. Кристина Андриянова, тренер спортшколы по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан

Если тренировочный процесс еще как-то можно подстроить, то соревновательный календарь сорван. В минувшие выходные должны были состояться республиканские состязания, но их пришлось отменить.

Мы вынуждены перенести наш турнир по выездке, который должен был пройти в апреле. Перенести его на более поздний срок, на май. И кроме того, огромная печаль, что нам приходится переносить мастер-класс с Русиновой – это судья всероссийской категории, она должна была приехать с 30 марта по 2 апреля проводить с нашими спортсменами уроки. Эльвира Гатина, тренер сборной Республики Башкортостан по выездке

Вопрос не только в электричестве, но и в отоплении – его тоже отключили.

Раньше было теплее, но через 20 дней первенство России, и мы обязаны что-то делать. А как без нагрузки? Алексей Довлатов, заслуженный тренер России по современному пятиборью

В республиканской школе современного пятиборья разводят руками: они свои счета оплачивают вовремя.

Школа рассчитывается перед ипподромом за коммунальные услуги, и у меня долгов перед ипподромом нет. У меня акты сверки все подписаны в ноль. Все счета, которые мне выставляются по электричеству, теплу и водоснабжению, я оплачиваю вовремя. Станислав Новиков, директор спортшколы по конному спорту и современному пятиборью Республики Башкортостан

Дирекция «Акбузата» решилась на частичное отключение электричества и отопления из-за высоких счетов на оплату коммунальных услуг. Проблемы начались в конце прошлого года. В январе 2023-го был выставлен счет на 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Мы разбираемся и детализируем с сотрудниками соответствующих служб, это и электрические сети Башкортостана, и республиканские электрические сети. Мы разбираемся в проблематике, откуда она возникает. Наверняка есть какая-то недобросовестность субабонентов, которые присоединены к нашим сетям, но отвечать приходится нашему предприятию. Дамир Исеев, директор центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»