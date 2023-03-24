Новые проекты на сотни миллионов рублей намерены реализовать в Башкирии инвесторы

Предприниматели Марина и Ксения Сидоркины рассказали о проекте по созданию производства кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов в Уфе и Уфимском районе на базе группы компаний «Пекарня № 1». Первое хлебопекарное предприятие под этим брендом начало работать в Кушнаренковском районе в 2005 году, а с 2009 года в формате семейного бизнеса развивает в республике розничную торговую сеть. На начало 2023 года открыли уже 19 фирменных магазинов.