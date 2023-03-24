В Башкирии пьяный водитель сбил 33-летнюю женщину

23 марта в Октябрьском произошло смертельное ДТП. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД региона.
Поздно вечером на улице Новоселово 23-летний местный житель на ВАЗ-2114 совершил наезд на 33-летнюю женщину. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Выяснилось, что водитель за рулём автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГИБДД РБ.