Минтранс Башкирии заявил о завершении первого этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы

Так, в рамках первого этапа установлены светофоры на таких оживлённых транспортных артериях, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. До конца 2023 года в Уфе появится еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток. В результате реализации проекта в Уфе будет модернизировано 140 светофорных объектов из 415 существующих.