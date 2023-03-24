В Уфе мужчина избил девушку, а после облил её газировкой

В Уфе в доме №7 по улице Генерала Горбатова произошёл жуткий случай. Молодой человек жестоко избил девушку.

Жильцы дома услышали странный шум в подъезде. Они посмотрели записи с камер наблюдения – оказалось, в подъезде мужчина жестоко избил девушку. Сначала он догнал несчастную в подъезде, толкнул и ударил ногой, а после затащил за волосы в лифт. В закрытом помещении мужчина что-то говорил девушке, а потом облил газировкой.

Когда двери лифта открылись, мужчина поспешил уйти. Девушка какое-то время сидела на полу лифта, пока за ней не пришёл обидчик – он грубо потащил несчастную за собой.

Как сообщили ИА «Башинформ» в пресс-службе МВД, участники конфликта были установлены. Известно, что молодые люди хорошо знают друг друга. Девушка от претензий к обидчику отказалась.