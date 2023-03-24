В Башкирии женщина родила здорового малыша после пересадки печени

История началась ещё в 2013 году, когда женщина впервые заметила у себя желтушность кожных покровов. После долгого обследования стало известно, что у пациентки цирроз печени, который развился в результате аутоиммунного гепатита. В 2020 году она перенесла ортотопическую трансплантацию. А в 2021 женщина решила стать мамой. Семья перед зачатием консультировать с трансплантационной командой.