В Башкирии женщина родила здорового малыша после пересадки печени

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин поделился радостной новостью. 30-летняя жительница Стерлитамака, которая перенесла трансплантацию печени, стала мамой.
История началась ещё в 2013 году, когда женщина впервые заметила у себя желтушность кожных покровов. После долгого обследования стало известно, что у пациентки цирроз печени, который развился в результате аутоиммунного гепатита. В 2020 году она перенесла ортотопическую трансплантацию. А в 2021 женщина решила стать мамой. Семья перед зачатием консультировать с трансплантационной командой.
Под тщательным контролем акушеров-гинекологов и трансплантологов была начата подготовка к беременности, а затем и к родам, которые по предварительной договоренности прошли в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. В феврале пациентка родила девочку, роды прошли без осложнений. На сегодняшний день мама и ребенок находятся дома.