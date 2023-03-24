Нефтекамский «Торос» одолел красноярский «Сокол»

У башкирской команды не было права на ошибку – в случае поражения она завершила бы сезон. Хозяева сумели забросить по одной шайбе в первом и во втором периодах. Красноярцы сократили отрыв в заключительном отрезке, но победа осталась за «Торосом». Последнюю шайбу они забросили в пустые ворота – 3:1. Теперь соперников ждет решающая игра. Она пройдет в Красноярске в воскресенье.