Нефтекамский «Торос» одолел красноярский «Сокол»

Башкирские хоккейные клубы в четверг одержали важные победы в плей-офф. Нефтекамский «Торос» в шестом матче четвертьфинальной серии ВХЛ принимал на своей площадке красноярский «Сокол».
У башкирской команды не было права на ошибку – в случае поражения она завершила бы сезон. Хозяева сумели забросить по одной шайбе в первом и во втором периодах. Красноярцы сократили отрыв в заключительном отрезке, но победа осталась за «Торосом». Последнюю шайбу они забросили в пустые ворота – 3:1. Теперь соперников ждет решающая игра. Она пройдет в Красноярске в воскресенье.
«Толпар» во второй игре серии на выезде встречался с «Омскими ястребами». В результативной игре уфимская молодежка взяла верх. Окончательный результат – 5:4. Счет в серии до трех побед – 1:1. Третья и четвертая игра пройдут в воскресенье и понедельник в Уфе.