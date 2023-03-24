В Уфе прошел финал республиканского фестиваля школьных театров

Свои постановки показали десять коллективов. Конкурс стартовал в начале февраля. В его отборочном туре участвовали 143 студии и кружка общеобразовательных организаций. Кто стал обладателем Гран-при?
До выступления юных актеров театральной студии «Рами» – считанные минуты. Они репетируют музыкальную сказку «Буре башы ун ике» на башкирском языке. Гимназисты интерната №1 имени Рами Гарипова готовили постановку целых два месяца, для них это первый крупный конкурс школьных театров республиканского масштаба. В то же самое время на сцене учащиеся Нагаевской школы №147 со своим спектаклем на русском языке. Они представили на суд жюри и зрителей произведение «Учительница» на военную тематику по мотивам рассказа Юрия Яковлева «Тяжелая кровь».
В течение дня на сцене театра «Нур» ставились спектакли русских, башкирских, татарских, чувашских и еврейских авторов. Такой фестиваль решили провести для развития школьных коллективов в области театрального искусства, а также приобщения ребят к истории и культуре народов Башкортостана. Конкурс стартовал в начале февраля, в отборочном этапе которого участвовало 143 студии и кружка общеобразовательных организаций. В финал же вышли десять коллективов из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Межгорья и Илишевского, Иглинского, Федоровского районов.
Лауреатом республиканского фестиваля-конкурса «Школьная авансцена» признали театральную студию «Рами» БРГИ №1 им. Гарипова, а гран-при присудили театру «Вьюга» лицея №1 города Нефтекамска. Федеральный проект по созданию школьных театров стартовал в 2021 году. Тогда в республике появились 124 театра. Теперь их стало 1065. В них занимаются почти 30 тысяч учеников. Для руководителей студий и кружков и юных актеров организовывают семинары и обучающие мастер-классы. Запустили и несколько онлайн-проектов, в их числе «Моя роль» и «Я – режиссер».