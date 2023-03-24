В Уфе прошел финал республиканского фестиваля школьных театров

Свои постановки показали десять коллективов. Конкурс стартовал в начале февраля. В его отборочном туре участвовали 143 студии и кружка общеобразовательных организаций. Кто стал обладателем Гран-при?

До выступления юных актеров театральной студии «Рами» – считанные минуты. Они репетируют музыкальную сказку «Буре башы ун ике» на башкирском языке. Гимназисты интерната №1 имени Рами Гарипова готовили постановку целых два месяца, для них это первый крупный конкурс школьных театров республиканского масштаба. В то же самое время на сцене учащиеся Нагаевской школы №147 со своим спектаклем на русском языке. Они представили на суд жюри и зрителей произведение «Учительница» на военную тематику по мотивам рассказа Юрия Яковлева «Тяжелая кровь».

В течение дня на сцене театра «Нур» ставились спектакли русских, башкирских, татарских, чувашских и еврейских авторов. Такой фестиваль решили провести для развития школьных коллективов в области театрального искусства, а также приобщения ребят к истории и культуре народов Башкортостана. Конкурс стартовал в начале февраля, в отборочном этапе которого участвовало 143 студии и кружка общеобразовательных организаций. В финал же вышли десять коллективов из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Межгорья и Илишевского, Иглинского, Федоровского районов.