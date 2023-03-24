В Башкирии по факту гибели 3-летней девочки в луже возбуждено уголовное дело

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту утопления трехлетней девочки в овраге с талой водой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ.
По данным следователей, девочка вместе со своими братом и сестрой 4 и 5 лет играли на улице: дети кидали палки и камни в большую лужу. В какой-то момент девочка потянулась за своей упавшей в воду игрушкой и захлебнулась. Дети позвали на помощь отца, однако малышка уже была мертва.
В ведомстве добавили, что следователями организован комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств, способствовавших происшествию. Исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашиваются члены семьи погибшей, очевидцы, работники органов местного самоуправления и свидетели, проводится судебно-медицинская экспертиза