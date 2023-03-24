В Башкирии по факту гибели 3-летней девочки в луже возбуждено уголовное дело

Следствием установлено, что 23 марта 2023 года в деревне Азангулово на улице Трактовой трое детей из одной семьи в возрасте 3, 4 и 5 лет гуляли недалеко от дома у замерзшего водоема, образовавшегося в результате стока талых вод. Дети кидали в водоем камни и палки. В один момент 3-летняя девочка попыталась достать игрушку, которая оказалась на поверхности наледи водоема, и провалилась в воду. Дети позвали отца, который обнаружил тело девочки уже без признаков жизни. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Осмотром установлено что глубина образовавшегося водоема достигает около 1 метра, а длина и ширина — 5 на 2 метра.

пресс-служба СУ СК России по Башкирии