В Башкирии неизвестный стреляет в кошек и собак

Почерк один и тот же: стреляет по переносице, но в этот раз пуля другая. 22 марта от его действий пострадала кошка. У больного человека, возможно, имеется разное оружие. Нам страшно! Страшно не только за животных, но и за детей, людей. Что с головой этого стрелка? Он больной! Если бы по горячим следам наша полиция поймала преступника по нашему заявлению, а не написала, что преступления нет, то, думаю, живодёр был бы наказан. В прошлый раз кот умер от ранения, которое было сделано человеком. Просьба ко всем жителям поселка — кто владеет какой-то информацией по этой стрельбе, сообщить нам. Мы будем прилагать со своей стороны все усилия, чтобы найти стрелка.

жительница села Приютово