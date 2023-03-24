Еще один рейс в Баку откроется из аэропорта Уфы

Так, по вторникам из международного аэропорта «Уфа» в аэропорт им. Гейдара Алиева выполняет рейсы авиакомпания Utair на Boeing 737-500, рассчитанных на 126 пассажиров; по четвергам и воскресеньям — авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.