Еще один рейс в Баку откроется из аэропорта Уфы

Из аэропорта Уфы запланирован еще один рейс в Азербайджан. Так, с 29 марта можно будет улететь в Баку самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро».

Фото №1 - Еще один рейс в Баку откроется из аэропорта Уфы

Как сообщили в пресс-службе международного уфимского аэоропорта, это уже третий перевозчик, который открывает рейс по маршруту Уфа-Баку.

Так, по вторникам из международного аэропорта «Уфа» в аэропорт им. Гейдара Алиева выполняет рейсы авиакомпания Utair на Boeing 737-500, рассчитанных на 126 пассажиров; по четвергам и воскресеньям — авиакомпания Azerbaijan Airlines на Embraer 190 вместимостью 106 пассажиров.

Время в пути составляет три часа.  

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