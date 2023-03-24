Башкортостан может завершить строительство Восточного выезда из Уфы до конца года

Для этого необходимо ускорить федеральное софинансирование. Об этом сообщил Радий Хабиров в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года или хотя бы до первого квартала следующего, глава республики попросил вице-премьера Марата Хуснуллина перенести часть федерального финансирования с 2025 года на 2023 год.