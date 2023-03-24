Внешнеторговый оборот Башкортостана и Беларуси в 2022 году увеличился на 12%

Доля башкирского экспорта при этом выросла на 10%. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по вопросам сотрудничества республики с Гродненской областью соседнего государства.
На встрече в правительстве были рассмотрены пути развития промышленности, а также других направлений. Стороны рассматривают проекты по открытию дилерского центра белорусской техники, супермаркета белорусских товаров, совместного производства беспилотников и не только.
В качестве подкрепления дружественных связей было подписано несколько соглашений о сотрудничестве.