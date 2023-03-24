В Башкирии в шесть раз увеличат гранты для молодых учителей в сельских школах

На эти цели направят более 103 миллионов рублей. В общей сложности власти региона намерены поддержать 150 педагогов. Об этом министр образования рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму «Взлетай».

Образовательное мероприятие пройдет в апреле пятый раз подряд. Участие примут педагоги и наставники не только со всей республики. Будут гости из разных регионов страны, а также из-за рубежа. В рамках дискуссий обсудят вопросы питания, информационных технологий, качества обучения, нехватки кадров и не только.