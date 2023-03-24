Какие криптовалюты считаются самыми перспективными

В 2023 году на рынке почти 23 000 криптовалют. Купить мем-токены, купить классическую криптовалюту, токены DeFi, фан-токены, игровые монеты и монеты метавселенных – у инвесторов есть выбор. Как выбрать лучшие и перспективние криптовалюты с потенциалом роста, посоветуют эксперты Profinvestment.

Кто инвестирует в криптовалюту?

Криптовалюта и DeFi интересуют частных инвесторов, венчурные фонды, банки, IT-корпорации, разработчиков игр и многих других.

В саму сферу DeFi проникают инструменты из традиционных финансов: фьючерсы, кредитование, страхование.

Перспективные криптовалюты

Стоит учитывать не только возможную отдачу от инвестиций в криптовалюту, но и безопасность. Не все проекты на блокчейне созданы добросовестными и опытными участниками.

Вы можете обратить внимание на криптовалюту крупных экосистем – Ethereum, Solana или похожие. Или на токены крупных бирж – BNB, OKT и другие.

Наконец, вы можете остановиться на биткоине. Это по-прежнему перспективная криптовалюта, а ее возможности расширяются.

Выбор биткоина

Есть несколько аргументов в пользу биткоина:

Биткоин рассматривают первым среди криптовалют инвесторы, которые защищаются от инфляции.

Популярность и капитализация биткоина продолжают расти.

Биткоин лимитирован – всего может существовать не более 21 миллиона монет. Это делает его ценнее.

Биткоин удобен при переводе крупных сумм.

Кроме того, технологии биткоина продолжают развиваться. Lightning Network сделала транзакции с биткоином дешевле. Обновление Taproot добавило в сеть биткоина простые смарт-контракты. Ordinals NFT – пример новых возможностей биткоина.

Какие вопросы задать перед выбором криптовалюты?

Перед тем, как вложить средства в какую-либо монету, задайте такие вопросы:

Поддерживается ли монета технологиями? Что делает ее ценной?

Есть ли вокруг криптовалюты сильное сообщество? А команды разработчиков?

Насколько развита экосистема? Есть ли свои биржи и кошельки у блокчейна?

Что в дорожной карте команды?

Инвестиции в стейблкоины

Вы можете использовать криптовалюту, чтобы получить доступ к традиционным валютам или золоту. Монеты, которые привязаны к доллару, евро, песо, юаню или золоту, называют стейблкоинами.

Вы можете быстро и из любого региона купить криптовалюту, обеспеченную реальным долларом или реальным золотом. Такое решение подойдет тем, кто ищет проверенные и стабильные решения.

Риски криптоинвестиций

Самый очевидный риск – криптовалюта окажется мошеннической. Но даже добросовестных участников подстерегают опасности:

— волатильность;

— взлом;

— преследование регуляторами.

Заключительные мысли

Инвестиции в криптовалюту и ее освещение медиа растет. Крупные проекты – главные получатели выгоды. Биткоин остается “золотым стандартом” рынка. Вместе с тем вы можете выбрать монеты разных форматов, вплоть до стейблкоинов с обеспечением реальным золотом.