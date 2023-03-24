В Башкирии обсудили медико-социальные проблемы пожилых людей и пути их решения

В Госсобрании прошел круглый стол, посвященный медико-социальным проблемам лиц пожилого возраста и путям их решения. В нем приняли участие депутаты парламента, руководители профильных ведомств и министерств.

Количество граждан предпенсионного возраста, трудоустроенных после переобучения, составил выше 80%. Это значительно выше среднего значения по стране. Кроме того, в прошлом году более 7,5 тыс. человек были обеспечены уходом в домах-интернатах и психоневрологических интернатах. В последних есть проблемы в закупках препаратов, отметила министр семьи, труда и соцзащиты региона Ленара Иванова. Она попросила содействия Минздрава в этом вопросе.