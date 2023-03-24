В уфимской больнице объявили карантин по кори

В башкирской столице в больнице скорой медицинской помощи объявлен карантин по кори. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По информации ведомства, в медицинском учреждении до 6 апреля действует ограничение на прием пациентов без подтверждения вакцинации против кори или перенесенном вызванном ею заболевании. Ранее министр здравоохранения региона в своем телеграм-канале сообщал о пяти случаях заболевания корью.