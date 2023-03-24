Завод по переработке рапса и новая школа: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Аскинский район

На 120 ученических мест и 60 дошколят. В селе Кубиязы в этом году начнут строить новую школу, совмещенную с детским садом. Об этом стало известно во время рабочей поездки главы республики по Аскинскому району. В программе были не только объекты образования.

Комплекс по выращиванию, хранению и переработке рапса. Главе республики рассказывают о производственных мощностях предприятия. В 2021-м здесь завершили строительство первой очереди завода, а в сентябре прошлого года получили первую продукцию – рапсовое масло и жмых. В год здесь могут перерабатывать до 15 тысяч тонн сырья.

Это масштабный инвестпроект по организации высокорентабельного производства в Аскинском районе, и пока он реализован частично. В планах руководства компании инвестировать более 1,5 млрд рублей. Со спросом проблем у переработчиков не возникает. Рапсовое масло охотно покупают отечественные предприятия химической промышленности. Есть у этой продукции большой экспортный потенциал. Жмых почти весь остаётся в республике, на него хороший спрос среди местных животноводческих хозяйств. Радий Хабиров пригласил руководителя предприятия на новый «Инвестчас», чтобы обсудить вторую очередь реализации проекта и то, как республика может поддержать инвесторов.

Это первое наше такое большое предприятие по производству рапсового масла. Нашим растительным маслом интересовались в Иране, поэтому наша задача – помочь реализовать вторую очередь. Общий объём вложений – 1,4 млрд рублей. Здесь пока вышли только на треть вложений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Любое новое производство – это дополнительные рабочие места. А с кадрами у местных агропромышленных предприятий проблем возникать не должно. В Аскино располагается Башкирский сельскохозяйственный колледж. Здесь готовят трактористов-машинистов, электромонтеров, поваров-кондитеров, мастеров общестроительных работ. Также существует восемь программ дополнительного профессионального образования. В октябре прошлого года в учебных корпусах колледжа, в общежитии и столовой начали капитальный ремонт. Почти 60 миллионов рублей было выделено на капремонт учебного заведения. Работы практически завершились. С новыми условиями, созданными для учёбы и проживания студентов, ознакомился сегодня Радий Хабиров.

Все четыре здания колледжа изменились не только изнутри, но и снаружи. Правда, пока внешний вид обновлённых фасадов не совсем сочетается с уличным пространством. Требуется благоустройство прилегающей территории. С этим вопросом к главе республики обратился директор колледжа. Также он сетовал на материально-техническую обеспеченность. Руководитель региона поручил выделить 20 миллионов рублей на оборудование столовой учебного заведения. А благоустроить территорию должны до начала нового учебного года.

Это здание мы отремонтировали. Мы же сделали отдельную программу. В этом году это не единственный пример, мы навели порядок в десятке колледжей республики. Сделали ремонт в Баймаке, Уфе, ещё в ряде городов. Задача – навести там порядок, особенно в общежитиях, чтобы дети могли учиться и проживать в нормальных условиях. Вроде, ремонт сделали, а кровати ужасные, спать невозможно. Их нужно менять. А то мы самому главному – людям, которые будут всё своими руками создавать, – не уделяем внимания. Надо усиливать и материальную базу, и мастерские, чтобы они учились на современной технике. Это гарантия того, что они будут востребованы. Я очень рад тому, что здесь происходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В селе Кубиязы Аскинского района Радий Хабиров посетил местную школу. Она уже давно устарела. После обследования инспекцией стройнадзора было составлено заключение о непригодности основного корпуса к дальнейшей эксплуатации. В настоящее время обучение проходит в оставшемся здании мощностью на 100 мест, где обучается 151 ребенок. В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана ознакомился с проектом строительства новой школы на 120 мест, совмещенной с детским садом. Стоимость строительно-монтажных работ – порядка 316 млн рублей. Приступить к возведению школы должны уже в этом году.

Деревня уникальная. Я читал, первые упоминания о ней в 1560-х. Поэтому школу давно просили. Было моё поручение. Слава богу, спроектировали, проект видели – симпатичная школа. В таких школах настоящая Россия живёт, настоящий Башкортостан. Вот эти дети, видите, они страну защищают. И погибшие есть, и герои есть. Обязательно в таких крупных сёлах мы школы должны сохранять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан