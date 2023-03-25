Жестоко избивший свою девушку 22-летний уфимец пожаловался на травлю

В Уфе на камеры видеонаблюдения попало жестокое избиение девушки. Уфимка стала жертвой своего возлюбленного-ревнивца. Молодой человек буквально таскал несчастную по полу подъезда, силой затаскивал в лифт, а затем облил газировкой.

После опубликованного ролика 22-летний уфимец пожаловался, что ему пришлось уволиться с работы, а также на травлю в соцсетях. Сама пострадавшая заявила, что никаких претензий к своему парню не имеет, несмотря на то, что на теле девушки остались многочисленные ушибы и ссадины.