«Находится в полном шоке»: многодетная мама из Башкирии готовится хоронить свою 3-летнюю дочь

Семья погибшей 3-летней девочки готовится к похоронам. Жуткая трагедия произошла 23 марта в деревне Мечетлинского района: малышка играла своими братьями и сестрами и утонула в глубокой луже с талой водой. Бездыханное тело из воды вытащил ее папа, которого дети позвали на помощь.
Как сообщает «КП-Уфа», мама погибшего ребенка тяжело переживает случившееся и находится в шоковом состоянии.
Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что глубина оврага составляла около метра, а сверху образовалась тонкая корочка льда. Когда малышка уронила свою игрушку, то полезла вниз, но хрупкий лед не выдержал веса ребенка, и девочка оказалась в воде.