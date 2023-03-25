«Находится в полном шоке»: многодетная мама из Башкирии готовится хоронить свою 3-летнюю дочь

Семья погибшей 3-летней девочки готовится к похоронам. Жуткая трагедия произошла 23 марта в деревне Мечетлинского района: малышка играла своими братьями и сестрами и утонула в глубокой луже с талой водой. Бездыханное тело из воды вытащил ее папа, которого дети позвали на помощь.

Фото №1 - «Находится в полном шоке»: многодетная мама из Башкирии готовится хоронить свою 3-летнюю дочь

Как сообщает «КП-Уфа», мама погибшего ребенка тяжело переживает случившееся и находится в шоковом состоянии.

Огромное горе для всех нас. Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла. Все дети всегда находились под присмотром, все было хорошо. Мама сейчас находится в полном шоке, очень тяжело переживает случившееся.

представители сельского совета

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что глубина оврага составляла около метра, а сверху образовалась тонкая корочка льда. Когда малышка уронила свою игрушку, то полезла вниз, но хрупкий лед не выдержал веса ребенка, и девочка оказалась в воде.

Исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашиваются члены семьи погибшей, очевидцы, работники органов местного самоуправления и свидетели. Следователи продолжают устанавливать причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.

пресс-служба СУ СК России по Башкирии
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