В Уфе чествовали лучших учителей Башкирии

Сегодня в Уфе подвели итоги профессиональных конкурсов педагогического мастерства. В торжественной обстановке награды вручили победителям и лауреатам конкурсов «Учитель года Башкортостана», «Учитель дистанционного образования», а также межрегионального конкурса «Учитель башкирского языка и литературы» и различных номинаций. Участие приняли сотни педагогов не только из Башкортостана, но и из других регионов страны. Все они прошли несколько этапов состязаний.

Учителя зажигают на сцене и напоминают всем, что их миссия – зажигать сердца детей любовью к знаниям. Музыкально-юмористическая зарисовка от победителей педагогического марафона «Соты» – команды Нефтекамска. Современные креативные методики преподавания – уже часть повседневного труда учителей. И каждый участник педагогических конкурсов показал свое мастерство. Сегодня чествовали лучших из лучших.

Вот она, радость победы. Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» стала Гузель Гайсина из Нефтекамска. В своем мастерстве она обошла 60 конкурентов. А ведь за победу боролись учителя из других регионов.

На сцене Конгресс-холла подвели также итоги конкурсов «Учитель дистанционного образования» и «Учитель года татарского языка и литературы». Каждый из победителей и призеров старается прививать любовь к учебе через творчество.

В этом году в ударе были учителя-мужчины. Трое представителей сильного пола стали победителями в трех конкурсных состязаниях. Валерий Швалев из Дуванского района стал лучшим в номинации «Молодой учитель», а «Учителем года русского языка и литературы» стал уфимец Эмиль Сагитов. Главную награду – «Учитель года Башкортостана» – и титул абсолютного победителя завоевал учитель математики 39-й гимназии Уфы Артем Баянов.

Организаторы конкурсов отмечают, что год от года уровень участников растет. Причем передовые идеи методик преподавания демонстрируют и молодые специалисты. Это и результат работы педагогических колледжей и вузов.