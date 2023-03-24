Жителей Башкирии в предстоящие выходные ждут несколько хоккейных матчей

Предстоящие выходные получатся насыщенными на хоккейные матчи с участием башкирских команд. В субботу в 13:00 в уфимском Дворце спорта «Агидель» начнёт борьбу в финале Женской хоккейной лиги.

Соперником за главный трофей организации станет «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга. В воскресенье также в 13:00 команды проведут второй матч серии до трёх побед.

В этот же день в 15:00 нефтекамский «Торос» на выезде сразится в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии ВХЛ с «Соколом» из Красноярска.