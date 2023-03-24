В Уфе дали старт Всероссийскому турниру на призы Светланы Хоркиной

Имя двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, легенды российского спорта носит дворец гимнастики, который открылся в Уфе в прошлом году. Светлана Хоркина принимала непосредственное участие и консультировала при возведении спортивного объекта, поэтому сейчас она следит и помогает развитию спортивной гимнастики в Башкортостане.

Так, сегодня в республику на Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной приехали более 300 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Участие принимают мальчики и девочки от 6 до 12 лет как в личном, так и в отдельных видах многоборья.

Сегодня моя миссия заключается только в одном – делать все возможное, чтобы ваши мечты реализовались и вы воплотили их в жизнь. Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

На турнире выступают 40 спортсменов из Уфы, в том числе и мальчики. После открытия центра в республике стала активно развиваться мужская гимнастика. Появилась возможность проводить крупные соревнования и тренировки, на которых также принимают участие юноши. С 27 марта Уфа проведет чемпионат России по спортивной гимнастике.

Целью мероприятия, конечно же, является популяризация спортивной гимнастики, развитие, привлечение все больше и больше детей к этому виду спорта. Евгения Меньшикова, заместитель директора Центра гимнастики имени Светланы Хоркиной г. Уфы