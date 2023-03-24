В Башкирии мужчина хотел купить через интернет снегоуборщик, но попал в сети мошенников

В полицию города Октябрьского поступило сообщение о мошенничестве от 59-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По словам потерпевшего, он на одной из интернет-площадок увидел объявление о продаже бензинового снегоуборщика. Через некоторое время, после оставления заявки на сайте, с ним связался лже-представитель виртуального магазина. После обсуждения условий доставки, мужчина перевел свыше 25 тысяч рублей на расчетный счет, но товара так и не дождался.
Также после получения денег, мошенник перестал выходить на связь, а номер телефона оказался вне зоны доступа. Как рассказал обманутый гражданин, ему были известны похожие мошеннические схемы, но он не ожидал, что сам станет жертвой злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.