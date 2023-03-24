В Башкирии мужчина хотел купить через интернет снегоуборщик, но попал в сети мошенников

В полицию города Октябрьского поступило сообщение о мошенничестве от 59-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По словам потерпевшего, он на одной из интернет-площадок увидел объявление о продаже бензинового снегоуборщика. Через некоторое время, после оставления заявки на сайте, с ним связался лже-представитель виртуального магазина. После обсуждения условий доставки, мужчина перевел свыше 25 тысяч рублей на расчетный счет, но товара так и не дождался.