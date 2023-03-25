Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работника культуры из Башкирии

В рамках рубрики «Жизнь замечательных людей Башкортостана» руководитель региона также рассказал о мастерице Фанисе Гольцевой из Архангельского района. Она руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет женщина занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы.