Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работника культуры из Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
В рамках рубрики «Жизнь замечательных людей Башкортостана» руководитель региона также рассказал о мастерице Фанисе Гольцевой из Архангельского района. Она руководит клубом декоративно-прикладного искусства Орловского сельского дома культуры. Более 15 лет женщина занимается ткачеством и учит ему местных детишек. Муж Фанисы Фаритовны Алексей Николаевич помогает супруге – мастерит станки для ткачества и решает оргвопросы.
«Поздравляю Фанису Фаритовну и всех работников культуры с праздником! Желаю крепкого здоровья, мира и добра!», - написал Радий Хабиров.