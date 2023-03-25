В Уфе прошел I Евразийский неврологический конгресс

В Уфе собрались врачи и научные деятели
со всей России. В Конгресс-холле «Торатау» прошёл первый Евразийский
неврологический конгресс, приуроченный к юбилею профессора Рима Магжанова. Как
прошло мероприятие и кто принимал в нем участие?
Все в зале знают это имя – каждый второй
так или иначе был его учеником. Риму Валеевичу Магжанову исполнилось 80 лет, из
которых более 50 он посвятил врачебному делу. На конгрессе профессора поздравляли
и благодарили за высокий профессионализм и незаменимый вклад, который ученый
внес в медицину за долгие годы работы.
Особую атмосферу этому мероприятию придает то, что он приурочен к
80-летию Рима Валеевича Магжанова, профессора, доктора наук, человека, которые
многие годы олицетворял собой нашу не только башкирскую и российскую неврологию
и явился основоположником целого ряда серьезных направлений в науке. И один
только тот факт, что он является корифеем не только неврологии, но и
медицинской генетики, это уникальный случай, я думаю, что именно поэтому
многие мои коллеги пусть на полдня, кто-то на день, чтобы лично высказать
восхищений Риму Валеевичу.Сергей Иллариошкин, заместитель директора по научной работе научного Центра неврологии, директор института мозга научного центра неврологии
Мероприятие посетили и гости из других
регионов России, Москвы и Минска. Высоко ценят достижения башкирской школы
неврологов и самого Рима Магжанова. На конгрессе выступили профессоры
российских вузов в качестве спикеров и организаторов. А слушателями стали врачи
неврологи из районов и городов республики.
На конгрессе будут затронуты самые актуальные темы современной
неврологии: инсульты, сосудистая неврология, дегенеративные
заболевания, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, была у нас отдельная секция про
детскую неврологию и по эпилепсии, также будет обсуждаться проблема хронической
боли, всё то, чем занимаются врачи в своей повседневной практике. Люди, которые
являются авторами учебников, авторами клинических рекомендаций от первого лица
расскажут, как лучше помочь нашим пациентам.Мансур Кутлубаев, главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
Корифей неврологии Башкортостана за годы
врачевания написал более 700 научных и учебно-методических работ, стал автором четырех
докторских диссертаций и 31 кандидатской. За его спиной сотни вылеченных и
обследованных пациентов и столько же учеников, ставших последователями его
деятельности.
Во-первых, очень ответственно относится к своей профессии, поскольку
она касается здоровья и жизни человека, который обратился за помощью. Это с
одной стороны, с другой стороны он должен уважительнее относиться к любому
пациенту, это очень важно. И поэтому он не должен жалеть времени для беседы с
пациентом.Рим Магжанов, председатель башкирского отделения Всероссийского общества неврологов
Конгресс шел целый день, участники
успели получить знания, отдали дань уважения юбиляру и даже посмотрели концерт.