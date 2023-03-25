В Уфе прошел I Евразийский неврологический конгресс

Особую атмосферу этому мероприятию придает то, что он приурочен к 80-летию Рима Валеевича Магжанова, профессора, доктора наук, человека, которые многие годы олицетворял собой нашу не только башкирскую и российскую неврологию и явился основоположником целого ряда серьезных направлений в науке. И один только тот факт, что он является корифеем не только неврологии, но и медицинской генетики, это уникальный случай, я думаю, что именно поэтому многие мои коллеги пусть на полдня, кто-то на день, чтобы лично высказать восхищений Риму Валеевичу.

Сергей Иллариошкин, заместитель директора по научной работе научного Центра неврологии, директор института мозга научного центра неврологии