В Уфе прошла благотворительная акция «Доброе сердце»

В Уфе прошла благотворительная акция «Доброе сердце», участие в которой приняли жители ДНР.

Хорошие начинания, имеющие достойное продолжение, становятся традицией. Сия счастливая участь была уготована и «Доброму сердцу» – благотворительной акции воспитанников Детской школы искусств №1, проходящей 15-й год кряду. В фойе Городского культурно-досугового центра развернулась выставка-ярмарка работ учащихся художественного отделения, оказавшихся под опекой старших товарищей из Творческого союза художников Башкортостана, экспонирующих уже свою арт-поддержку. И тема этих живописных полотен не совсем весенняя, но понятна и близка каждому, в особенности, когда среди зрителей, приглашённых гостей – наши сограждане.

Этот весенний праздник чествования юных талантов – своеобразный смотр значимых достижений воспитанников старейшей в Уфе кузницы музыкальных, хореографических, художественных кадров имени Виктора Пегова, одного из основоположников детского профессионального художественного образования республики. И «Доброе сердце» сегодня как никогда в созвучии с надеждами и устремлениями этих ребят из Донецка, Мариуполя, которые, как и их уфимские сверстники, когда-то занимались в музыкальных студиях и танцевальных кружках.