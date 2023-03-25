В Иглинском районе прошли спортивные состязания, посвященные профессору Данису Тикееву

Волейбольный турнир в память о профессоре. В Иглинском районе прошли спортивные состязания, посвященные известному филологу Данису Тикееву. Идея проведения мероприятия принадлежит руководству школы, названной в честь профессора Даниса Султановича.
Чтобы школьники смогли принять в нем участие, не отрываясь от учёбы, турнир провели во время весенних каникул. Принять участие в состязаниях также смогли все желающие.
Данис Тикеев сформировался как авторитетный ученый-языковед, стал крупным специалистом в области синтаксиса башкирского языка, ярко раскрылся его талант педагога и руководителя. Работая неизменно на одной и той же кафедре, он написал целый ряд учебников, учебных и методических пособий и программ.