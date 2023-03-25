В Иглинском районе прошли спортивные состязания, посвященные профессору Данису Тикееву

Данис Тикеев сформировался как авторитетный ученый-языковед, стал крупным специалистом в области синтаксиса башкирского языка, ярко раскрылся его талант педагога и руководителя. Работая неизменно на одной и той же кафедре, он написал целый ряд учебников, учебных и методических пособий и программ.