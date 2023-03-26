В Уфе на набережной произошло встречное ДТП

25 марта поздно вечером в Кировском районе Уфы произошла встречная авария. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД региона.

Фото №1 - В Уфе на набережной произошло встречное ДТП

На улице Аульной столкнулись «Шкода Суперб» под управления 27-летнего парня и «Мазда 6», за рулём которой находился 27-летний водитель. В аварии пострадал 25-летний пассажир второй иномарки. Ему потребовалась помощь врачей.

Выяснилось, что водитель «Шкоды» ехал по трассе, которая предназначена для встречного движения. Также ранее он был лишён водительских прав.

В отношении него составлены два административных материала по статьям «выезд на полосу, предназначенной для встречного движения» и «управление транспортным средством будучи лишенным права управления».

пресс-служба ГИБДД РБ 

Машина помещена на специализированную стоянку. Расследование аварии продолжается.

Фото: ГИБДД РБ. 

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