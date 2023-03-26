В Уфе на набережной произошло встречное ДТП

25 марта поздно вечером в Кировском районе Уфы произошла встречная авария. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД региона.
На улице Аульной столкнулись «Шкода Суперб» под управления 27-летнего парня и «Мазда 6», за рулём которой находился 27-летний водитель. В аварии пострадал 25-летний пассажир второй иномарки. Ему потребовалась помощь врачей.
Выяснилось, что водитель «Шкоды» ехал по трассе, которая предназначена для встречного движения. Также ранее он был лишён водительских прав.
Машина помещена на специализированную стоянку. Расследование аварии продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.