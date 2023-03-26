В Башкирии за один вечер утонули двое мужчин

В МЧС по Башкирии рассказали о двух несчастных случаях, которые произошли на водоёмах республики вечером 25 марта.

В 19:55 в Туймазах из речки Туймазинка спасатели достали бездыханное тело мужчины. Его личность и обстоятельства смерти устанавливаются.

Подобный случай произошёл в Стерлитамаке. В 20:54 у сточной трубы от ливневых колодцев рядом с рекой Ольховка был обнаружен труп мужчины. Тело несчастного было передано в правоохранительные органы. Его личность и обстоятельства смерти выясняются.