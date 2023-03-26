В Башкирии мать двоих детей убила и ограбила мужчину

В Стерлитамаке перед судом предстала 36-летняя местная жительница. Женщину обвинили в убийстве и ограблении.

Фото №1 - В Башкирии мать двоих детей убила и ограбила мужчину

24 августа прошлого года горожанка устроила застолье с алкоголем. Она проводила время со своим знакомым. Вскоре между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и с силой нанесла один удар в область грудной клетки слева. Пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови. После убийства женщина похитила у мужчины телефон и паспорт.

При назначении наказания подсудимой суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение письменных извинений перед потерпевшей, наличие у неё тяжелых заболеваний, нахождение на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

пресс-служба Стерлитамакского городского суда 

Женщину приговорили к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ