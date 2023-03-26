В Башкирии мать двоих детей убила и ограбила мужчину

24 августа прошлого года горожанка устроила застолье с алкоголем. Она проводила время со своим знакомым. Вскоре между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и с силой нанесла один удар в область грудной клетки слева. Пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови. После убийства женщина похитила у мужчины телефон и паспорт.