В Башкирии госпитализировали 15 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 139 человек (359 793), выздоровели – 186 (351 246), госпитализированы – 15. За всё время пандемии скончались 6025 человек.