В Башкирии госпитализировали 15 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 139 человек (359 793), выздоровели – 186 (351 246), госпитализированы – 15. За всё время пандемии скончались 6025 человек.
В стационарах находятся 164 человека, в том числе в возрасте «60+» — 102 человека. На амбулаторном лечении — 2330 человек, среди них «60+» — 723 человека.
В России коронавирус выявили у 10 940 человек (22 586 210), выздоровели – 9899 (21 938 293), скончались – 32 (397 078), госпитализированы – 778.