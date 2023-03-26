Спасатели Башкирии спасли рыбаков, которые провалились под лёд

Сегодня, 26 марта, спасатели Башкирии пришли на помощь мужчинам, которые провалились под лёд во время зимней рыбалки.
В деревне Алексеевка Уфимского района рыбак упал в воду на карьерном озере. Очевидцам удалось вытащить его на лёд, но до берега доставить пострадавшего смогли только спасатели.
Подобный случай произошёл в Уфе в микрорайоне Шакша. Спасатели Управления гражданской защиты вытащили 54-летнего мужчину, который провалился под лёд на реке Уфе. Обоим пострадавшим потребовалась помощь врачей.