Спасатели Башкирии спасли рыбаков, которые провалились под лёд

Сегодня, 26 марта, спасатели Башкирии пришли на помощь мужчинам, которые провалились под лёд во время зимней рыбалки.

В деревне Алексеевка Уфимского района рыбак упал в воду на карьерном озере. Очевидцам удалось вытащить его на лёд, но до берега доставить пострадавшего смогли только спасатели.