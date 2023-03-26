В Башкирии осудили 70-летнего водителя за смерть мотоциклиста

Как сообщили в пресс-службе городского суда, в сентябре прошлого года пожилой водитель совершал поворот налево и не заметил встречный мотоцикл под управлением 34-летнего местного жителя. Автомобилист не снизил скорость и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение. Мотоциклист скончался от полученных травм сразу.