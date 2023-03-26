В Башкирии осудили 70-летнего водителя за смерть мотоциклиста
В Нефтекамске
перед судом предстал 70-летний водитель. По вине мужчины погиб мотоциклист.
Как сообщили
в пресс-службе городского суда, в сентябре прошлого года пожилой водитель
совершал поворот налево и не заметил встречный мотоцикл под управлением
34-летнего местного жителя. Автомобилист не снизил скорость и выехал на
встречную полосу. Произошло столкновение. Мотоциклист скончался от полученных
травм сразу.
Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение морального вреда, нарушение потерпевшим ПДД (управление спортивным мотоциклом, эксплуатация которого на дорогах общего пользования запрещена, с существенным превышением установленного скоростного режима), участие подсудимого в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, позицию потерпевших о снисхождении при назначении наказания.
пресс-служба Нефтекамского городского суда
Мужчине назначили
наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также ему запрещено
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.