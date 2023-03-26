Новые производства и расширение рынка сбыта: итоги Агропромышленного форума для Башкирии

В Уфе на этой неделе прошел Агропромышленный форум, в рамках которого состоялась международная выставка. Более 300 экспонентов из России и зарубежья представили свои последние разработки в области сельского хозяйства. С работой выставки ознакомились глава республики Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.

Главу республики знакомят с новинкой. Гусеничный трактор «Фермер РБ» будет выпускаться в Башкортостане совместно с Минским тракторным заводом. Новое производство запустили в Уфимском районе в первый день Агропромышленного форума. Во время открытия выставки дали старт еще одному цеху. В Стерлитамакском районе запустили цех окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100».

На «АгроКомплексе», действительно, много отечественной сельхозтехники. Появляются и наши, башкортостанские агрегаты. Это в том числе результат работы с инвесторами. Несмотря на санкции, попытки некоторых западных коллег притеснить нас, сельское хозяйство успешно развивается. Среди экспонентов много предприятий, которые прошли через наши «Инвестчасы». На таких выставках мы видим конкретные результаты инвестиционной деятельности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Агрегаты для обработки почвы, самоходные опрыскиватели, комбайны. На уличной площади ВДНХ-Экспо выставили порядка 180 единиц сельхозтехники. Отдельное внимание уделено зерносушильному оборудованию. Прошлый год, когда аграрии Башкортостана собрали рекордные 5 миллионов тонн зерна, показал, что региону необходимо увеличивать площади зернохранилищ. Вырастить – одно дело, другой немаловажный вопрос – сохранить полученный урожай. Кстати, уже в июне в Уфе планируют запустить завод белорусской компании «Амкодор», где будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы.

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Традиционно Россия является для нас основным торговым партнером. Более 50% экспорта Беларуси – это РФ. Конечно, мы хотим и дальше развиваться, делиться компетенциями.

Виталий Невера, заместитель председателя Гродненского облисполкома /Республика Беларусь/

Сегодня в Башкортостане реализуется 60 крупных инвестиционных проектов на сумму более 95 млрд рублей. Динамично обновляется машинно-транспортный парк. В прошлом году для нужд сельчан было закуплено более 3000 единиц техники. Освоено импортозамещающее производство свыше 2000 видов запасных частей. Интенсивно внедряются и цифровые технологии.

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Участие в выставке «Агрокомплекс» принимают более 300 компаний из 37 регионов России. Она имеет статус международной. В Уфу также приехали представители Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

В рамках Агропромышленного форума состоялось пленарное заседание «Будущее российского села». Его участники обсудили вопросы развития сельских территорий и в целом отрасли – это внедрение современных технологий при производстве сельхозпродукции, обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест. Чтобы увеличить количество квалифицированных работников в сфере АПК, в Башкортостане в последние три года реализуется проект по созданию агроклассов, который в прошлом году на международной выставке «Золотая осень» был признан одним из лучших в России.

В рамках Агропромышленного форума в Уфе говорили также о производстве продуктов питания и новых рынках сбыта. Также состоялся круглый стол на тему «Механизмы продвижения фермерской продукции в ритейл». Представители Министерства торговли и услуг Башкортостана рассказали о мерах поддержки республиканского товаропроизводителя.

Уровень организации выставки «Агрокомплекс» в Уфе высоко оценил замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин. Сразу после осмотра экспозиции федеральный гость вместе с Главой Башкортостана приняли участие в совещании по подготовке и проведению весенних полевых работ в субъектах Приволжского федерального округа.

Один из приоритетов нашей работы – технологическое развитие отрасли. Продолжаем активно обновлять парк сельхозтехники. По объёмам поставок техники через «Росагролизинг» мы – четвёртые в стране, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что в последние годы мы начали активно заниматься импортозамещением. Развиваем у себя сельхозмашиностроение. Некоторые новинки уже представили на специализированной выставке «Агрокомплекс», которую мы посетили сегодня.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одна задача, которую ставит для себя республика, – это увеличение объемов производства продуктов питания. Необходимо активнее внедрять технологии глубокой переработки сельхозпродукции, отметил Радий Хабиров.

Вопрос продовольственной безопасности сегодня ставится во главу угла. В условиях санкционного давления и нарушения товаропроводящих логистических цепочек необходимо наполнить рынок отечественной продукцией и товарами из дружественных стран.

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