Новые производства и расширение рынка сбыта: итоги Агропромышленного форума для Башкирии

В рамках Агропромышленного форума состоялось пленарное заседание «Будущее российского села». Его участники обсудили вопросы развития сельских территорий и в целом отрасли – это внедрение современных технологий при производстве сельхозпродукции, обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест. Чтобы увеличить количество квалифицированных работников в сфере АПК, в Башкортостане в последние три года реализуется проект по созданию агроклассов, который в прошлом году на международной выставке «Золотая осень» был признан одним из лучших в России.