Новые производства и расширение рынка сбыта: итоги Агропромышленного форума для Башкирии

В Уфе на этой неделе прошел Агропромышленный форум, в рамках которого состоялась международная выставка. Более 300 экспонентов из России и зарубежья представили свои последние разработки в области сельского хозяйства. С работой выставки ознакомились глава республики Радий Хабиров и заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.
Главу республики знакомят с новинкой. Гусеничный трактор «Фермер РБ» будет выпускаться в Башкортостане совместно с Минским тракторным заводом. Новое производство запустили в Уфимском районе в первый день Агропромышленного форума. Во время открытия выставки дали старт еще одному цеху. В Стерлитамакском районе запустили цех окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100».
Агрегаты для обработки почвы, самоходные опрыскиватели, комбайны. На уличной площади ВДНХ-Экспо выставили порядка 180 единиц сельхозтехники. Отдельное внимание уделено зерносушильному оборудованию. Прошлый год, когда аграрии Башкортостана собрали рекордные 5 миллионов тонн зерна, показал, что региону необходимо увеличивать площади зернохранилищ. Вырастить – одно дело, другой немаловажный вопрос – сохранить полученный урожай. Кстати, уже в июне в Уфе планируют запустить завод белорусской компании «Амкодор», где будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы.
Сегодня в Башкортостане реализуется 60 крупных инвестиционных проектов на сумму более 95 млрд рублей. Динамично обновляется машинно-транспортный парк. В прошлом году для нужд сельчан было закуплено более 3000 единиц техники. Освоено импортозамещающее производство свыше 2000 видов запасных частей. Интенсивно внедряются и цифровые технологии.
Участие в выставке «Агрокомплекс» принимают более 300 компаний из 37 регионов России. Она имеет статус международной. В Уфу также приехали представители Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции и Беларуси.
В рамках Агропромышленного форума состоялось пленарное заседание «Будущее российского села». Его участники обсудили вопросы развития сельских территорий и в целом отрасли – это внедрение современных технологий при производстве сельхозпродукции, обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест. Чтобы увеличить количество квалифицированных работников в сфере АПК, в Башкортостане в последние три года реализуется проект по созданию агроклассов, который в прошлом году на международной выставке «Золотая осень» был признан одним из лучших в России.
В рамках Агропромышленного форума в Уфе говорили также о производстве продуктов питания и новых рынках сбыта. Также состоялся круглый стол на тему «Механизмы продвижения фермерской продукции в ритейл». Представители Министерства торговли и услуг Башкортостана рассказали о мерах поддержки республиканского товаропроизводителя.
Уровень организации выставки «Агрокомплекс» в Уфе высоко оценил замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин. Сразу после осмотра экспозиции федеральный гость вместе с Главой Башкортостана приняли участие в совещании по подготовке и проведению весенних полевых работ в субъектах Приволжского федерального округа.
Еще одна задача, которую ставит для себя республика, – это увеличение объемов производства продуктов питания. Необходимо активнее внедрять технологии глубокой переработки сельхозпродукции, отметил Радий Хабиров.
Вопрос продовольственной безопасности сегодня ставится во главу угла. В условиях санкционного давления и нарушения товаропроводящих логистических цепочек необходимо наполнить рынок отечественной продукцией и товарами из дружественных стран.