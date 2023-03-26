Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аскинский район

В селе Кубиязы Аскинского района в этом году начнут строить новую школу, совмещенную с детским садом. Прежнее здание давно устарело, основной корпус непригоден к дальнейшей эксплуатации. Будущий проект рассчитан на 120 ученических и 60 дошкольных мест. О возведении объекта стало известно во время рабочей поездки главы республики по Аскинскому району. Радий Хабиров также посетил завод по переработке рапса, дальнейшее развитие проекта обсудят на ближайшем «Инвестчасе». Ознакомился руководитель региона и с отремонтированными корпусами местного колледжа. Но проблемные вопросы еще остались.

Строительство первой очереди комплекса по выращиванию, хранению и переработке рапса в Аскинском районе было завершено в 2021 году. Производственная мощность предприятия на сегодня составляет до 15 тысяч тонн сырья. Масштабный инвестпроект по организации высокорентабельного производства реализован пока частично. В планах руководства компании инвестировать более 1,5 млрд рублей. Со спросом проблем у переработчиков не возникает. Рапсовое масло охотно покупают отечественные предприятия химической промышленности. У продукции большой экспортный потенциал. Жмых почти весь остаётся в республике, на него хороший спрос среди местных животноводческих хозяйств. Радий Хабиров пригласил руководителя предприятия на «Инвестчас», чтобы обсудить дальнейшее развитие проекта.

Это первое наше такое большое предприятие по производству рапсового масла. Нашим растительным маслом интересовались в Иране, поэтому наша задача – помочь реализовать вторую очередь. Общий объём вложений – 1,4 млрд рублей. Здесь пока вышли только на треть вложений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот с кадрами у местных агропромышленных предприятий проблем возникать не должно. В сельскохозяйственном колледже села Аскино готовят трактористов-машинистов, электромонтеров, поваров-кондитеров, мастеров общестроительных работ. Также существует восемь программ дополнительного профессионального образования. В октябре прошлого года в учебных корпусах колледжа, в общежитии и столовой начали капитальный ремонт. На него выделили почти 60 миллионов рублей.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аскинский район

Радий Хабиров ознакомился и с новыми условиями, созданными для учёбы и проживания студентов. Директор колледжа обратился к главе республики с вопросом благоустройства прилегающей территории. Также он сетовал на материально-техническую обеспеченность. Руководитель региона поручил выделить 20 миллионов рублей на оборудование столовой учебного заведения. А благоустроить территорию должны до начала нового учебного года.

Это здание мы отремонтировали. Мы же сделали отдельную программу. В этом году это не единственный пример, мы навели порядок в десятке колледжей республики. Сделали ремонт в Баймаке, Уфе, ещё в ряде городов. Задача – навести там порядок, особенно в общежитиях, чтобы дети могли учиться и проживать в нормальных условиях. Вроде, ремонт сделали, а кровати ужасные, спать невозможно. Их нужно менять. А то мы самому главному – людям, которые будут всё своими руками создавать, – не уделяем внимания. Надо усиливать и материальную базу, и мастерские, чтобы они учились на современной технике. Это гарантия того, что они будут востребованы. Я очень рад тому, что здесь происходит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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В селе Кубиязы Аскинского района Радий Хабиров посетил местную школу. После обследования инспекцией стройнадзора было составлено заключение о непригодности основного корпуса к дальнейшей эксплуатации. В настоящее время 150 детей обучаются в помещении мощностью на 100 мест. Проект строительства новой школы в Кубиязах на 120 мест, совмещенной с детским садом, уже готов. Стоимость работ составит чуть более 300 миллионов рублей. Приступить к возведению школы должны уже в этом году, сдать – в следующем. Директор учебного заведения обратился с просьбой о содействии в строительстве тёплого гаража для школьного автобуса и трактора. Глава республики поручил предусмотреть средства на эти цели и ввести объект в эксплуатацию вместе со школой.

Деревня уникальная. Я читал, первые упоминания о ней в 1560-х. Поэтому школу давно просили. Было моё поручение. Слава богу, спроектировали, проект видели – симпатичная школа. В таких школах настоящая Россия живёт, настоящий Башкортостан. Вот эти дети, видите, они страну защищают. И погибшие есть, и герои есть. Обязательно в таких крупных сёлах мы школы должны сохранять.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей поездки по Аскинскому району глава республики ознакомился с работой местной здравницы. Радий Хабиров высоко оценил рекреационный потенциал санатория «Танып». В учреждении два пятиэтажных жилых корпуса с мансардами, лечебно-диагностический блок, водолечебница, центр досуга. Все корпуса соединяются между собой тёплыми переходами.

Мало регионов России могут похвастаться такими здравницами, как в нашей республике. В Башкортостане сформирована целая сеть санаториев. «Танып» – это одно из районообразующих предприятий, хотя здесь трудятся не только жители Аскинского района. Здесь отличные природные условия, хорошая материальная база, сильный менеджмент. Всё это позволяет успешно развивать возможности санатория.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основным лечебными факторами здравницы являются минеральные воды. Это направление в санатории развивают с 2013 года. Лечебно-столовую и родниковую воду реализуют в розничных магазинах Башкортостана и соседних регионов.

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