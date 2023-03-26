Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аскинский район

Это здание мы отремонтировали. Мы же сделали отдельную программу. В этом году это не единственный пример, мы навели порядок в десятке колледжей республики. Сделали ремонт в Баймаке, Уфе, ещё в ряде городов. Задача – навести там порядок, особенно в общежитиях, чтобы дети могли учиться и проживать в нормальных условиях. Вроде, ремонт сделали, а кровати ужасные, спать невозможно. Их нужно менять. А то мы самому главному – людям, которые будут всё своими руками создавать, – не уделяем внимания. Надо усиливать и материальную базу, и мастерские, чтобы они учились на современной технике. Это гарантия того, что они будут востребованы. Я очень рад тому, что здесь происходит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан