Жители Уфы могут сообщить в администрацию о ямах на дорогах

Количество обращений по выбоинам за прошлую неделю стало больше. Чаще всего на них жаловались жители Уфы, Стерлитамака и Октябрьского. Дорожники планируют до 10 мая завершить ямочный ремонт и приступить к следующему этапу – нанесению разметки на полотно. Объезжать автовладельцам придется пока не только ямы, но и некоторые улицы. От подъема по улице Колгуевской уфимцам на время придётся отказаться. Под ней пройдет один из участков 42-километрового водовода. Масштабный проект инженерных сетей растёт под землей уже не первый год.