Жители Уфы могут сообщить в администрацию о ямах на дорогах

Завершить ямочный ремонт в республике планируется до 10 мая. Сейчас это одна из животрепещущих тем. Таяние снега оголило проблемы. Ежедневно ведется мониторинг и восстановление поврежденных участков с помощью холодного асфальта. В учёте состояния полотна специалистам помогает и приложение в смартфоне. По введенным параметрам дорожные кураторы могут отслеживать в том числе качество выполненных работ.
Увернуться от весенних ловушек получается не всегда. Сейчас легко приходится разве что такой технике. Традиционно в марте появляются подснежники, которые не радуют автовладельцев. Дать наводку дорожникам могут и сами водители, сообщив о выбоинах на дороге с помощью интерактивной карты ямочного ремонта, размещенной на сайте администрации Уфы. Для этого необходимо сделать фото проблемного участка и указать его местоположение на карте, кратко описав ситуацию. Дорожники в свою очередь заносят в специальное рабочее приложение информацию о проделанном ремонте. Выбоины сейчас подогревают – тепло обеспечивает более крепкую сцепку с холодным асфальтом.
Тем временем асфальтобетонные заводы Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ уже начали работу. После зимнего перерыва для полного запуска производства потребуется 3-4 дня. Тем не менее первая партия горячего асфальта уже направлена в работу для ликвидации дорожных ям.
Система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры позволяет осуществлять автоматизированный контроль за выполнением ремонта. В приложении собирается информацию о статусе повреждения на данный момент. На основании прикрепленных фотографий можно определить и качество работ.
Количество обращений по выбоинам за прошлую неделю стало больше. Чаще всего на них жаловались жители Уфы, Стерлитамака и Октябрьского. Дорожники планируют до 10 мая завершить ямочный ремонт и приступить к следующему этапу – нанесению разметки на полотно. Объезжать автовладельцам придется пока не только ямы, но и некоторые улицы. От подъема по улице Колгуевской уфимцам на время придётся отказаться. Под ней пройдет один из участков 42-километрового водовода. Масштабный проект инженерных сетей растёт под землей уже не первый год.
Для обеспечения безопасности участки, где будут вестись работы, перекроют. По улице Колгуевской сквозной проезд от Пугачёва до Бакинской будет закрыт с 15 апреля. Прокладывать свой маршрут придется в объезд, двигаясь через Монумент Дружбы, вверх по Сочинской далее до Софьи Перовской. При этом для местных жителей и машин экстренных служб проезд по Колгуевской будет открыт. Ограничения продлятся до 31 августа.
Будет возможность подключать к водоводу и уже имеющиеся дома. Инженерный проект, говорят специалисты, даст толчок развитию уфимского Забелья.