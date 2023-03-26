В Уфе прошел турнир по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной

В столице республики прошел Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, легенды российского спорта Светланы Хоркиной. Именно ее имя носит дворец гимнастики, который открылся в Уфе в прошлом году. Светлана Хоркина принимала непосредственное участие и консультировала при возведении спортивного объекта. Поэтому сейчас она следит и помогает развитию гимнастики в Башкортостане.
Это уже третий крупный турнир по спортивной гимнастике в новом центре. Ранее здесь прошли первенство республики и Приволжского федерального округа в этом виде спорта, и вот Уфе уже доверяют проведение состязаний российского уровня.
На Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной приехали более 300 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Участие принимают мальчики и девочки от 6 до 12 лет в многоборье и в отдельных его видах.
Республику в турнире представляли 40 спортсменов, в том числе и мальчики, что стало своего рода историческим событием, ведь турниры с участием башкирских атлетов не проводились с середины 90-х годов прошлого столетия, когда стадион «Динамо» закрыли на реконструкцию. Но с появлением в Уфе нового центра мужская гимнастика переживает второе рождение.
Вообще гимнастика в Башкортостане и Уфе зародилась в 20-х годах прошлого столетия. Голуб, Новоселов, Дизенко, Антонов, Борман, Абелев, Некрасов – именно они развивали в республике этот олимпийский вид спорта. Сейчас, глядя на тренировки и выступления юных атлетов, ветераны башкирской гимнастики вспоминают свои первые победы и условия, в которых они добывались.
Гимнасты работают в зале шесть дней в неделю по несколько часов. Конечно, время и интенсивность зависят от возраста. Самые юные воспитанники тренируются три раза в неделю по одному часу. Спортсмены от шести лет проводят на тренировках по 2-3 часа, посещая занятия почти каждый день.
Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной стал генеральной репетицией к новым соревнованиям. 27 марта в Уфе стартует первенство России по спортивной гимнастике.