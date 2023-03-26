В Уфе прошел турнир по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной

В столице республики прошел Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, легенды российского спорта Светланы Хоркиной. Именно ее имя носит дворец гимнастики, который открылся в Уфе в прошлом году. Светлана Хоркина принимала непосредственное участие и консультировала при возведении спортивного объекта. Поэтому сейчас она следит и помогает развитию гимнастики в Башкортостане.

Это уже третий крупный турнир по спортивной гимнастике в новом центре. Ранее здесь прошли первенство республики и Приволжского федерального округа в этом виде спорта, и вот Уфе уже доверяют проведение состязаний российского уровня.

Когда-то вы станете профессиональными спортсменами, вас пригласят на пресс-конференцию и спросят про вашу путь в спорте, а вы скажете об этом турнире в Уфе и о том, что так копились победы. Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

На Всероссийский турнир на призы Светланы Хоркиной приехали более 300 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Участие принимают мальчики и девочки от 6 до 12 лет в многоборье и в отдельных его видах.

Республику в турнире представляли 40 спортсменов, в том числе и мальчики, что стало своего рода историческим событием, ведь турниры с участием башкирских атлетов не проводились с середины 90-х годов прошлого столетия, когда стадион «Динамо» закрыли на реконструкцию. Но с появлением в Уфе нового центра мужская гимнастика переживает второе рождение.

Это нелегко, и надо серьезно заниматься, быть смелым и ничего не бояться. Даниил Хрушин, участник соревнований /Челябинск/

Вообще гимнастика в Башкортостане и Уфе зародилась в 20-х годах прошлого столетия. Голуб, Новоселов, Дизенко, Антонов, Борман, Абелев, Некрасов – именно они развивали в республике этот олимпийский вид спорта. Сейчас, глядя на тренировки и выступления юных атлетов, ветераны башкирской гимнастики вспоминают свои первые победы и условия, в которых они добывались.

Зал по самым высоким стандартам. Я когда начинал заниматься на «Динамо», то любые элементы мы изучали с риском травм. Евгений Струговец, чемпион Республики Башкортостан по спортивной гимнастике

Гимнасты работают в зале шесть дней в неделю по несколько часов. Конечно, время и интенсивность зависят от возраста. Самые юные воспитанники тренируются три раза в неделю по одному часу. Спортсмены от шести лет проводят на тренировках по 2-3 часа, посещая занятия почти каждый день.

Подготовка к этим соревнованиям была трудной, я напрягалась сильно. Было сложно, была подкачка. Варвара Сысуева, участница турнира