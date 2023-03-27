Представители фонда Хабенского высоко оценили Институт урологии и клинической онкологии в Уфе

Башкортостан достиг больших высот в области молекулярной генетики. Такой вывод сделали представители благотворительного фонда Конастантина Хабенского после посещения института урологии и клинической онкологии БГМУ. Он был открыт в ноябре 2022 года, в его состав вошли две лаборатории: молекулярной генетики и иммунологии.

По словам директора фонда Екатерины Бартыш, они приехали в Уфу изучить опыт борьбы с онкозаболеваниями. В клинике БГМУ эта работа проводится на высоком научном уровне, отметили гости.

Фонд Хабенского помогает детям, молодым и взрослым с опухолями головного мозга. Это касается как вопросов раннего диагностирования заболевания, лечения, а также прохождения реабилитации пациентов и возвращения их к полноценной жизни.