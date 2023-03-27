В санатории «Зеленая роща» в Уфе открыли весеннюю декаду старшего поколения

Это фестиваль здоровья и хорошего настроения для тех, кто старше 55 лет. Представители серебряного возраста в течение десяти дней не только отдохнут и пройдут оздоровительные процедуры в лечебно-профилактическом учреждении, но и получат полезные знания. Специально для них организуют различные лекции и мастер-классы. Программа расписана на каждый день.