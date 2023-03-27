В Уфе разбился водитель «Шестерки», врезавшись в столб

Вчера, 26 марта, в Кировском районе Уфы "Шестерка" врезалась в столб. ДТП произошло на улице Демской, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
За рулем легковушки находился 34-летний мужчина. В результате ДТП он получил различные травмы. В ходе проверки выяснилось, что не менее трех раз его привлекали к ответственности за пьяное вождение. В этот раз водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
Полицейскими был собран материал для привлечения мужчины к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его «шестерка» была помещена на спецстоянку. Ведется разбирательство.