В Уфе разбился водитель «Шестерки», врезавшись в столб

Вчера, 26 марта, в Кировском районе Уфы "Шестерка" врезалась в столб. ДТП произошло на улице Демской, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

За рулем легковушки находился 34-летний мужчина. В результате ДТП он получил различные травмы. В ходе проверки выяснилось, что не менее трех раз его привлекали к ответственности за пьяное вождение. В этот раз водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.