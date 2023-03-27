В Башкирии трое детей отравились газом в бане

26 марта в Октябрьском экстренная помощь врачей потребовалась трём детям. Ребята надышались газом от колонки в бане.
Инцидент произошёл в частном доме по улице З. Космодемьянской. В больницу оперативно доставили трёх девочек 12, 9 и 2 лет. После осмотра врачей юных пациенток отпустили домой.
На месте происшествия работала аварийная бригада ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Предварительно бригады установлено, что в результате постороннего вмешательства в газовый котел, был отключен датчик тяги. Газовики отключили оборудование.