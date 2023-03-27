Спасатели Уфы помогли женщине, палец которой застрял в блендере

Накануне, 26 марта, помощь спасателей Уфы потребовалась 74-летней местной жительнице. Палец пенсионерки застрял в блендере.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, женщина решила промыть блендер после готовки пищи. Она забыла отключить его от электросети и случайно нажала кнопку. Блендер включился, а палец пенсионерки застрял в устройстве.
Самостоятельно семья помочь женщине не смогла. Дочка пенсионерки обратилась к спасателям, которые при помощи гидравлического устройства аккуратно освободили палец пострадавшей. Женщину доставили в больницу для обследования.
Фото: УГЗ г. Уфы.